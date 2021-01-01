عمرو القطامي: مصر تقف بجانب اليمن فى محنتها.. وترفض أى عدوان عليها

أعرب النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، عن رفضه التام للأعمال الإرهابية والإجرامية التي قامت بها ميليشيا الحوثي، في اليمن، ضد الحكومة اليمنية الجديدة فور وصول طائرتها لمطار عدن ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

القطامى: قوى أجورة

وقال القطامي في تصريح له اليوم، أن هناك قوى مأجورة تقف وراءها دول داعمة بالتمويل والأسلحة وراء الفوضى الجارية في اليمن ولا تريد له الاستقرار بأي شكل لأنها مستفيدة من هذه الأوضاع.

عمرو القطامى: موقف مصر ثابت تجاه اليمن

وأشاد عضو مجلس النواب، عمرو القطامى، ببيان وزارة الخارجية المصرية، الذي أكد إدانة مصر، استهداف مطار عدن، أثناء هبوط طائرة رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة.

كما شدد نائب أكتوبر، عمرو القطامى، على أن موقف مصر الثابت في دعم اليمن، ومساندة نضاله لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق ومواجهة كافة صور الإرهاب وداعميه، مثمنا الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، لإقرار السلام في اليمن ووضع أساس للتسوية السياسية، قائلا: فـ"قوى الشر" تترصد لكل هذه المبادرات وتعمل على إجهاضها بطرق شتى وآخرها التفجير الإجرامي في مطار عدن.

هذا وكان حادث مفزع قد جرى فى دولة اليمن الشقيقة، بعدما قصفت مليشيات الحوثى مطار عدن، بعد رفضها الحكومة اليمنية الجديدة، الأمر الذى أثار غضب العديد من الأشقاء العرب، ونددوا بالموقف الحوثى.

وردًا على تلك الهجمات العدوانية، ردت طائرات التحالف، التابعة للسعودية، على هجمات الحوثيين حيث قصفت أهدافًا من المدينة اليمنية صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، ونتج على الهجمات السعودية سقوط 22 شخصًا من مليشيا الحوثى.