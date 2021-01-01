تفاصيل.. أعراض كورونا الجديدة 2021 عند الأطفال والشباب

الجميع دون استثاء معرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، هكذا كانت تحذيرات منظمة الصحة العالمية، ولكن أعراض كورونا الجديدة عند الأطفال والشباب قد تختلف من شخص لآخر ومن حالة لآخري خاصة أن الدراسات الطبية أكدت أن عدد الأطفال الذين أصيبوا بـ COVID-19 أقل من البالغين والشباب، ولكن هذا لايعني أن الجميع محصن.

أعراض كورونا الجديدة

يمكن أن يصاب الأطفال بالفيروس المسبب لـ COVID-19 ، وتظهر عليهم أعراض كورونا الجديدة، والتى يمكن أن تؤدي بهم إلى الدخول للمستشفى أو العناية المركزة أو جهاز التنفس الصناعي لمساعدتهم على التنفس، خاصة أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد والأطفال الذين يعانون من أمراض أخري يكونون أكثر عرضة للإصابة بالتدعيات الخطيرة من فيروس كورونا المستجد.

تشابة أعراض كورونا الجديدة

تتشابه أعراض الإصابة بكورونا الجديدة، مع أمراض أخري مثل نزلات البرد أو التهاب الحلق أو الحساسية، وتتضمن أعراض كورونا مايلي :-

- حمى أو قشعريرة

- سعال

- احتقان الأنف أو سيلان الأنف

- فقدان جديد في حاسة التذوق أو الشم

- إلتهاب الحلق

- ضيق التنفس أو صعوبة التنفس

- إسهال

- الغثيان أو القيء

- ألم المعدة

- التعب

- صداع الراس

-آلام في العضلات أو الجسم

-ضعف الشهية أو سوء التغذية ، خاصة عند الأطفال دون سن السنة

أعراض كورونا الجديدة عند الشباب

تتمثل أعراض كورونا الجديدة عند الشباب الأكثر شيوعاً لمرض كوفيد-19 في ‏الحمى والإرهاق والسعال الجاف، الآلام والأوجاع، واحتقان الأنف، ‏والصداع، والتهاب الملتحمة، وألم الحلق، والإسهال، ‏وفقدان حاسة الذوق أو الشم، وظهور طفح جلدي ‏أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمين، وعادة ما ‏تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ بشكل تدريجي.

هل الاسهال من أعراض كورونا

يعد هل الاسهال من أعراض كورونا، حيث يصاب بعض الأشخاص المصابين بـ COVID-19 بأعراض معدية معوية إما بمفردهم أو بأعراض تنفسية، حيث وجدت دراسة حديثة نشرها باحثون في بكين أن ما بين 3 إلى 79 %من الأشخاص المصابين بـ COVID-19 يصابون بأعراض الجهاز الهضمي.

ويحدث الإسهال عند الأشخاص المصابين بـ كورونا حيث فحصت إحدى الدراسات التي نُشرت في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي 206 مرضى يعانون من حالة خفيفة من COVID-19، ووجدوا أن 48 شخصا يعانون من أعراض في الجهاز الهضمي فقط و 69 آخرين يعانون من أعراض في الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي.