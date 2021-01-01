وظائف صندوق دوت الخليج 2021.. وطريقة التسجيل بالخطوات

وظائف صندوق دوت الخليج ، يتعاون الصندوق مع أكبر الشركات التابعة للجهات الحكومية والخاصة على السواء لتوفير فرص عمل مختلفة للشباب، وذلك في سبيل القضاء على البطالة، والتسهيل على الشباب لإيجاد فرصة عمل مناسبة له.

يمكنك التقدم إلى وظائف دوت الخليج من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لصندوق دوت الخليج، ومن ثم عليك القيام بملىء البيانات الخاصة بك لسهولة التواصل معك من خلال الشركات الباحثة عن موظفين من خلال صندوق دوت الخليج.

طريقة التسجيل في وظائف دوت الخليج 2021

يتسائل العديد من الشباب الباحثين عن وظائف شاغرة حول طريقة تسجيل بياناتهم على الموقع الرسمي لصندوق دوت الخليج، إلا أن الخطوات بسيطة ومنظمة كي يتمكن الشباب من إدخالها بكل سهولة.

تبدأ بكتابة سيرتك الذاتية على الموقع، والتي تشتمل على الاسم، واسم العائلة، والبريد الالكتروني، ومنطقة الإقامة، وتاريخ الميلاد، وبريدك الخاص على موقع دوت الخليج وكلمة المرور لإدخال بياناتك الاساسية.

شروط التقدم إلى وظائف دوت الخليج 2021

عليك أن تفعل اشتراكك من البريد الإلكتروني الخاص بك، أو التسجيل من خلال موقع الفيس بوك، وهنا وجب التنبيه على ضرورة إشتمال كلمة المرور الخاصة بالبريد الخاص بك على موقع دوت الخليج، على حروف وأرقام، فضلًا عن ضرورة إكتمال سيرتك الذاتية بنسبة لن تقل عن 69%.

كما يمكن استكمال عملية التسجيل من خلال الضغط على انشىء باستخدام المعدفي السيرة الذاتية، ويمكنك من هنا تعديل البيانات الخاصة بك كي لا تقل عن النسبة المحددة لتستطيع الشركات الوصول إلى سيرتك الذاتية بمنتهى السهولة.

عليك التخلص من العلامات الحمراء التي قد تظهر لك بسبب قلة المعلومات، لذا تستطيع الإجابة عن جميع الأسئلة لضمان وصول سيرتك الذاتية للشركات، ويمكنك معرفة ذلك عند إضاءة نسبة إكتمال السيرة الذاتية باللون الأخضر، الأمر الذي من شأنه التأكد من إمكانية وصولها إلى أصحاب الشركات في سوق العمل.

الجدير بالذكر، الصندوق يعمل على توفير العديد من فرص العمل سواء داخل مصر أو خارجها، وبتلك الخطوات السابقة يمكنك الدخول إلى عالم دوت الخليج الذي إستطاع الوقوف بجانب الشباب والمجتمع المصري لحل جميع الأزمات التي من الممكن أن تواجه الأسرة المصرية.