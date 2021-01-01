قرار جديد من الحكومة بشأن الحضانات

فوض مجلس الوزراء وزارة التضامن الاجتماعي في تحديد موقف «الحضانات» بعد قرار الحكومة بتعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها.
ونص قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2726 لسنة 2020، في مادته الثالثة على: «يكون تواجد الأطفال في الحضانات أيًا كان نوعها طبقًا لما تحدده السلطة المختصة مع مراعاة جميع التدابير، والإجراءات الاحترازية، والاحتياطات الصحية».
ونشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الجمعة.
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