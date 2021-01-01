نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشفى السلام بالمهندسين تكشف عن حقيقة إجهاض طليقة "السويركي" (بيان رسمي) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنوه مستشفى السلام بالمهندسين، بأن الخبر المنشور على عدد من المواقع الإلكترونية الإخبارية، ويتضمن إجراء عملية إجهاض للسيدة "ش.ع"، طليقة سيد السويركي، بالمستشفى بمعرفة الدكتورة "ل.س"، عار تمامًا عن الصحة.

وأكدت المستشفى، في بيانها، أن السيدة المذكورة لم تحضر إلى المستشفى من الأساس، ولم توقع عليها أي كشف من أي نوع كان، ولم تتلق أي علاجات، ولم تجر لها أي عمليات بالمستشفى.

وأوضحت المستشفى، أن الدكتورة المذكورة، لم تكن من أطباء مستشفى السلام بالمهندسين أو العاملين بها يوما من الأيام منذ افتتاحها حتى الآن.

وتهيب المستشفى بضرورة توخي الحذر وتحري الدقة فيما ينشر من أخبار والتأكد من صحتها من مصادر موثوق منها قبل النشر.