انت الان تتابع تفاصيل خبر استقبال نصف مليون جرعة من لقاح كورونا خلال أيام والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار “نادر سعد” أن الحكومة لديها 50 ألف جرعة من لقاح كورونا “سينوفارم” الصيني، وأنها في انتظار باقي الشحنة الأولى التي ستصل خلال أيام ويبلغ عدد الجرعات بها 500 ألف جرعة.

وفي مداخلة هاتفية لأحد البرامج التلفزيونية قال “سعد” إن الدولة ستتعاقد مع العديد من الشركات الأخرى التي أعلنت إنتاجها للقاح كورونا مثل شركة فايزر وأسترازينكا، وأن اللقاح الصيني لن يكون اللقاح الوحيد على الرغم من أنه أثبت أنه فعال بنسبة كبيرة على مستوى العالم.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء” أنه يجب على المواطنين أن يدركوا خطورة الوضع الحالي، مشيراً إلى أن الوضع الحالي لفيروس كورونا داخل الدولة يدعو للقلق، وأن المواطنين من المفترض أن يلتزموا بصورة أكبر بالإجراءات الاحترازية لكي تستطيع الدولة السيطرة على الوباء.

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وأشار إلى أن زيادة معدل الإصابات بهذا الشكل يمثل ضغطاً قوياً على المستشفيات، وأن وتيرة الزيادة في الموجة الثانية أسرع بكثير من الموجة الأولى، مؤكداً على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية.

كما أعلن المستشار “نادر سعد” أن القطاع الصحي واقف بقوة بالرغم من زيادة الأعداد المصابة، وأن الوزارة توفر كافة المستلزمات الطبية والأسرة الخاصة باستقبال الحالات التي تحتاج الإنتقال إلى العناية المركزة، والوضع تحت أجهزة التنفس الصناعي.