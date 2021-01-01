كتالوج عروض عيد ميلاد كارفور Carrefour_Anniversary – عروض كارفور العام الجديد تخفيضات تصل حتى 70% على جميع المنتجات والسلع

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محمد سياف - ابو ظبي - يحتفل هايبر ماركت كارفور مصر Carrefour Egypt بحلول العام الجديد 2021 وليلة رأس السنة الميلادية، ويقدم العديد من العروض والتخفيضات على جميع السلع وتصل تخفيضات عروض كارفور اليوم لـبعض السلع إلى 70%، ويقدم كارفور في عيد ميلاده السنوي تخفيضات على جميع المنتجات والسلع والأطعمة، مما يجعلها صفقة رابحة للمستهلك المصري.

عروض عيد ميلاد كارفور Carrefour_Anniversary Offers

يحتفل كارفور مصر بمناسبة مرور 18 عام على وجوده في مصر، وسلسلة متاجر كارفور هي سلسلة مراكز تجارية فرنسية عالمية ومن أكبر مراكز التسوق في العالم، واحتفالاً بمرور 18 عام مع كارفور تقدم مجموع من عروض كارفور تحت شعار عيد ميلاد كارفور “18 سنة مع بعض” وتشمل هذه العروض جميع المنتجات مثل الأجهزة الكهربية والأدوات المنزلية والهواتف المحمولة والأطعمة وجميع مستلزمات البيت العصري.

رابط موقع كارفور – عروض كارفور اليوم Carrefour

كتالوج عروض كارفور في ليلة راس السنة 2021 الميلادية – عروض كارفور العام الجديد

ويحتوي كتالوج عروض وخصومات كارفور “العرض الأول” على خصومات كبيرة على عدد كبير من المنتجات والسلع مثل: الشاشات الذكية – -الغسالات – الهواتف – الثلاجات – أجهزة الكمبيوتر المحمولة والكاميرات وغيرها من المنتجات في عروض عيد ميلاد كارفور وتمتد هذه العروض حتى يوم 12 يناير 2021.

تقسيط وتسهيلات الدفع في عيد ميلاد كارفور

ويمكن الآن تقسيط المشتريات من أي فرع كارفور أو الاونلاين، وذلك من خلال الدفع بالبطاقة الائتمانية والتقسيط حتى 36 شهر.