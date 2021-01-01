الموت يأخذ 3 أفراد من منزل واحد في أقل من 24 ساعة "تفاصيل"

قضت إحدى القرى بمحافظة الشرقية أول أيام السنة الجديدة في 2021 بحزن وقسى، بعدما ودعت 3 أشخاص من أسرة واحدة بشكل مفاجىء وبطريقة مفزعة تعد الأولى من نوعها.

بدأ الموت يحوم حول منزل إحدى العائلات بمحافظة الشرقية، ليأخذ أول فرد من المنزل وأصغرهم، حيث استيقظ المنزل فس الساعات الأولى من اليوم الجمعة على تعرض رباب صبري الحديدي التي تبلغ من العمر 33 عامًا لغيبوبة سكر التي تتعرض لها كل فترة، إلا أن تلك المرة كانت الأخيرة.

كانت الراحلة الشابة رباب صبري تعاني من مرض السكر في مرحلة متأخرة، وتتعرض لنوبات غيبوبة بين الحين والآخر، لتتفاجىء أسرتها في الصباح الباكر أنها فاقدة الوعي ليستغيثوا بالأطباء ولكن دون جدوى، ولم يستجب لهم أحد سوى طبيب متقدم في العمر، وحينما كشف عليها تبين وفاتها لتكن الصاعقة الكبرى في المنزل.

في واقعة تعد الأولي من نوعها ، توفي ثلاثة أشخاص من منزل واحد بالشرقية ، واحد تلو الآخر في أقل من 24 ساعة، حيث توفيت جدة بعد ساعات من وفاة زوج ابنتها الذي توفي بالسكته القلبية أثناء صلاة الجنازة على ابنته.

بدأت الإستعدادات لدفع جثمان الفتاه، وأثناء مراسم تشييع الفقيدة عقب صلاة الجمعة، سقط والدها صبري الحديدي مغشيًا عليه من واقع صدمته، ليحاول الأهالي إسعافه إلا أنه كان قد فارق الحياه وراء ابنته التي لن يحتمل فراقها، لتبدأ القرية تستعد لتشيع جثمان جديد من نفس الأسرة في ساعات قليلة بين الجنازتين.

فاحت رائحة الموت دون أن يتمهل، ليقرر أن يأخذ ثالث فرد من المنزل ذاته، لتلفظ حماة المتوفي صبري الحديدي وجدة الراحلة رباب أنفاسها الأخيرة بعدما دفن الأب بجوار إبنته، لتلحق بهم السيدة العجوز، لتتحول القرية إلى سرداق عزاء كبير، ومن هنا استعدت القرية لدفن الجثمان بعد صلاة المغرب.