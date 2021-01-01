مكتبة الإسكندرية تصدر طبعة جديدة من كتاب المقر البابوى للكنيسة

جدة - نرمين السيد - وأهدت إدارة المكتبة، عددًا من نسخ الطبعة الجديدة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وأشار الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، إلى أن صدور الطبعة يأتى فى إطار حرص المكتبة على إتاحة الكتاب للمصريين جميعًا مسلمين ومسيحيين للاطلاع على جزء أصيل من التاريخ المصرى.

وأضاف الفقى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه إلى أهمية تعريف المصريين بتاريخهم ومؤسساتهم الوطنية، وترسيخ قيم المواطنة والتعددية والتسامح، وهو ما تحرص عليه مكتبة الإسكندرية فى إصداراتها وأنشطتها.

ويضم الكتاب العديد من الأبحاث وعشرات الصور الملونة والخرائط والوثائق والرسوم التخطيطية، وشارك فى إعداده ثمانية باحثين تناولت أبحاثهم العديد من الجوانب المهمة تاريخيًا ولغويًا فنيًا ومعماريًا، وحضاريًا حول المقر البطريركى وتنقلاته، والأب البطريرك وتكريسه وألقابه وكرسيه، وتصويره فى الفن، وعمارة المقر البطريركى.

وحرر الكتاب الدكتور لؤى سعيد، وراجعه قداسة البابا وكتب مقدمة له.