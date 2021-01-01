عاجل.. السيسى: الطريق الدائرى الأوسطى نقلة نوعية فى الحركة المرورية

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه تابع اليوم سير العمل ومعدلات الإنجاز بجميع قطاعات الطريق الدائرى الأوسطى، والذى يمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة الطرق ونقلة نوعية فى الحركة المرورية.





وأضاف الرئيس السيسى، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "أسعدنى اليوم ما رأيته من إنجاز وتفانى للأيادى العاملة، والتى تقوم بعملها فى ظروف استثنائية من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا". واختتم قائلا: "حفظ الله مصر وشعبها، تحيا مصر".

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