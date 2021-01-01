الزراعة تعلن فتح السوق الإندونيسى أمام البصل المصرى

جدة - نرمين السيد - وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، قد تلقى تقريراً من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى يفيد بفتح الأسواق الإندونيسية أمام البصل المصرى بعد نجاح المفاوضات مع الجانب فى هذا الشأن.

يذكر أن البصل المصرى يتمتع بجودة عالية فى الأسواق العالمية، ويحتل المركز الثالث فى قائمة الصادرات الزراعية المصرية، حيث يبلغ إجمالى صادراته أكثر من 428 ألف طن.

كان وزير الزراعة قد أعلن أمس الخميس، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 5 ملايين طن هذا العام رغم ظروف تفشى فيروس كورونا وارتباك حركة النقل والتجارة الدولية بنسبة تصل إلى 25%.