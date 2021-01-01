البابا تواضروس يضع الأطياب على رفات يحنس كاما بدير السريان

جدة - نرمين السيد - طَيَّبَ قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، رفات أحد قديسى دير السريان بوادى النطرون وهو القديس يحنس كاما، الذى تحتفل الكنيسة بعيده، بعد غدٍ الأحد.





شارك البابا تواضروس، فى طقس تطييب الرفات من أحبار الكنيسة، الأنبا متاؤوس أسقف ورئيس الدير، والأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا إيسيذوروس أسقف ورئيس دير البرموس، والأنبا مارتيروس الأسقف العام لقطاع كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة. كما شارك الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأوسيم، والأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة، والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر.

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