أسامة العبد: وزير الأوقاف يعمل بلا كلل ولا ملل بوسطية واعتدال

جدة - نرمين السيد - ووصف العبد، وزير الأوقاف، بأنه يعمل بلا كلل ولا ملل بوسطية واعتدال، فلم يخرج مطلقًا عن وسطية الأزهر الشريف قبلة العلم والعلماء على مستوى العالم.

جاء ذلك على هامش لقاء الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بقيادات الدعوة بمحافظة بورسعيد بمناسبة عيدها القومى، بحضور عادل الغضبان محافظ بورسعيد.