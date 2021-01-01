تخفيض عدد العاملين بالمصالح الحكومية بأسيوط للحد من انتشار كورونا 

جدة - نرمين السيد - أصدر محافظ أسيوط عصام سعد قرار رقم 1794 لسنة 2020، بشأن تخفيض عدد العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة ومديريات الخدمات بنطاق المحافظة منعًا للتجمعات والحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.





وذكرت المحافظة فى بيانها، اليوم الجمعة، أن المادة الثانية من القرار تنص على منح العاملين المصابين بأمراض مزمنة تمنع عن العمل والمرأة الحامل والموظف المصاب بفيروس كورونا إجازة مرضية استثنائية بموجب تقرير طبى معتمد، وفقًا للإجراءات والقواعد الواردة فى الكتاب الدورى الصادر من الهيئة العامة للتأمين الصحى رقم 8 لسنة 2020.

وأضاف أن القرار اشتمل أيضا على منح الموظف العائد من الخارج إجازة استثنائية لمدة 15 يومًا تبدأ من تاريخ العودة، بالإضافة إلى التزام جميع العاملين والمواطنين المترددين على كل المنشآت الحكومية وغير الحكومية أثناء تواجدهم لقضاء مصالحهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار الفيروس.