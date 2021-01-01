بلاغ كيدي.. التحريات الأمنية تكذب ادعاء سيدة محاولة كسر باب شقتها في المعادي

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، يتضمن استغاثة إحدى السيدات لقيام عدد من الأشخاص بمحاولة كسر باب مسكنها بدائرة قسم شرطة المعادى.

بالانتقال وبالفحص تم التقابل مع كلٍ من طرف أول المُبلغ إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، طرف ثانى صاحب شركة للغزل والنسيج ، مسئول أمن إدارى، فرد أمن بذات الشركة، حيث قررت الأولى بتضررها من الطرف الثانى لحضورهم للشقة محل سكنها ومحاولتهم كسر باب مسكنها لإدعائهم كون الشقة ملك لهم، وأضافت بسابقة قيامها بتحرير محضر بالواقعة لإثبات النزاع وقدمت ما يفيد ملكيتها للشقة .

وبمواجهة الطرف الثانى أنكروا ما سبق، وقرر الثانى أن الشقة سكن المذكورة ملك شقيقه "متواجد حالياً خارج البلاد" وقدم مايفيد بملكية شقيقه للشقة"، وبإجراء المعاينة على الشقة تبين عدم وجود ثمة آثار عنف ببابها أو تلفيات بمحتوياتها ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة .