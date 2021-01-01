الزراعة تعلن فتح السوق الإندونيسي أمام البصل المصري

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من د أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي يفيد فتح الأسواق الإندونيسية أمام البصل المصري المصري بعد نجاح المفاوضات مع الجانب الإندونيسي في هذا الشأن.

والجدير بالذكر أن البصل المصري يتمتع بجودة عالية في الأسواق العالمية.

ويحتل المركز الثالث في قائمة الصادرات الزراعية المصرية حيث يبلغ حوالي أكثر من 428 ألف طن كما أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت الـ 5 مليون طن عام 2020.

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 5 ملايين طن هذا العام رغم ظروف تفشي فيروس كورونا وارتباك حركة النقل والتجارة الدولية بنسبة تصل إلى 25%.

القصير أشاد بالجهود التي بذلها رجال الحجر الزراعي خلال هذا العام لتسهيل إجراءات التصدير ومواصلة العمل على مدار الساعة سواء في المزارع أو الموانئ ومحطات التصدير.

وقال إن عام كورونا شهد أيضا فتح 11 سوقا جديدة أمام منتجاتنا الزراعية أهمها السوق الياباني وتوقيع بروتوكول لتصدير المانجو المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي يؤكد جودة المنتجات الزراعية المصرية وزيادة الطلب عليها من كل دول العالم.