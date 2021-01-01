سوريا تستقبل جثمان الراحل حاتم علي بالتصفيق "فيديو"

حاتم علي- ارشيفية
استقبل أهالي دمشق جثمان المخرج الراحل حاتم علي بالتصفيق الحار، حيث رصدت اللحظات الأخيرة محبة مواطني دمشق له وحرصهم الشديد على وداعه.
نشرت الفنانة كنده علوش مقطع فيديو قصير من تشييع جثمان المخرج الراحل حاتم علي في سوريا، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، معقبة عليها قائلة: "هكذا استقبل أهالي دمشق حبيبهم الراحل حاتم علي بعد عشر سنين من الغياب".
واستكملت علوش حديثها، قائلة: "وداعاً لمن شكل بإبداعه ذاكرتنا وسيبقى خالدًا فيها".
كان قد رحل المخرج حاتم علي خلال الأسبوع الماضي، في إحدى فنادق القاهرة بعد إصابته بأزمة قلبية عن عمر يناهز الـ 58 عامًا، ليخيم الحزن على الوطن العربي لفراقه.
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