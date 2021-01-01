رمضان صبحي ينقذ بيراميدز ويسجل أولى أهدافه

انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت بين بيراميدز والإنتاج الحربي ي إطار الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021، بفوز فريق بيراميدز بنتيجة 3-2.

افتتح بيراميدز التسجيل في الدقيقة التاسعة عشر من عمر وزمن الشوط الأول، عن طريق عبدالله السعيد الذي مر بشكل رائع في اتجاه منطقة الجزاء الانتاج ثم سدد كرة أرضية زاحفة سكنت أسفل يمين المرمى.

تعادل الإنتاج الحربي في الدقيقة الاخيرة من عمر الشوط الأول، بعد ركلة جزاء على أحمد سامي، الذي لمس الكرة باليد داخل منطقة جزاء فريق، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1-.

صفقات2020.. بيراميدز يعمق جراح الأهلي في ابنائه.. وكهربا يصدم جماهير الزمالك

مع بداية الشوط الثاني، وفي الدقيقة الثانية والستين، سجل الإنتاج الحربي الهدف الثاني بعد تسديدة قوية من مصطفى الجمل من خارج منطقة الجزاء مرت من تحت أيدي شريف إكرامي وسكنت يمين الشباك.

هدف رمضان صبحي



في الوقت القاتل وفي الدقيقة الثالثة والتسعين، أبى بيراميدز أن يخرج خاسرا وسجل هدف رائع بعد

توغل بشكل رائع يسار منطقة جزاء الانتاج الحربي ثم سدد كرة قوية سكنت يسار الشباك.

وبالدقيقة السادسة والتسعين سجل إريك تراوري هدف الفوز بعد

ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها عبد الله السعيد عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء وصلت إلى إيرك تراوري وحيد داخل منطقة الجزاء فسدد كرة سكنت يسار الشباك.

لتنتهي المباراة بفوز نادي بيراميدز بنتيجة 3-2، ليصعد للمركز الخامس برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 4 نقاط بالمركز السادس عشر.

ودخل بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

الدفاع: أحمد فتحي – علي جبر – أحمد سام – محمد حمدي.

الوسط: عمر جابر – نبيل دونجا – رمضان سبحي – عبدالله السعيد – أحمد الشيخ.

الهجوم: جون أنطوي.

بينما دخل الإنتاج الحربي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد يحيى.

الدفاع: سيد الشبراوي – معاذ الحناوي – محمد الشبيني – علي فتحي.

الوسط: علي فتحي – علاء سلامة – مصطفى الجمل – محمد فييرا – عبدالرجمن أسامة – مامادو نياس.

الهجوم: محمد عبدالمجيد.

يذكر أن المباراة قد شهدت حالي طرد، حيث تم طرد مامادو نياس بسبب تعمد الإيذاء باالدقيقة 69، ثم تم طرد محمود وادي من بيراميدز بالدقيقة 90 لنفس السبب.