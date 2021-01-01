نتيجة مباراة الأهلي الآن أمام وادي دجلة

يستضيف النادي الأهلي نادي وادي دجلة ضمن منافسات الأسبع الخامس، من عمر بطولة الدوري المصري الممتا موسم 2020-2021. تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة

حراسة المرمى: محمد الشناوي الدفاع: رمضان بيكهام- بانون- ايمن اشرف- معلول الوسط: ديانج-حمدي فتحي-صلاح محسن-وليد سليمان-الشحات الهجوم: محمد شريف دكة البدلاء علي لطفي-ياسر ابراهيم-سعد سمير-محمود وحيد-محمد شكري-احمد نبيل كوكا-العربي بدر-زياد طارق-احمد ياسر ريان

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