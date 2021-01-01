نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسى بالعام الميلادى الجديد

جدة - نرمين السيد - وأعرب نقيب الأشراف، عن أمنياته فى أن يكون العام الجديد استكمالًا للمسيرة التى بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسى، توليه منصب رئيس الجمهورية، وأن يكون عامًا مليئًا بالإنجازات بشتى مناحى الحياة، واستكمالًا للمشروعات القومية التى بدأها من أجل نهضة ورفعة الوطن.

ودعا "الشريف"، المولى عز وجل أن يبارك جهود الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأن يعيد عليه هذه المناسبة بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار، وأن يوفقه فى مشروعه الوطنى لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة، يسود فيها الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى، وأن يلهمه الله السداد والتوفيق.

كما دعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقادتها وأهلها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يوفقهم المولى عز وجل لما يحبه ويرضه.