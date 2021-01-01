البابا تواضروس ينعى الراهب القمص باسيليوس المقارى

جدة - نرمين السيد - قدم البابا تواضروس الثانى، خالص العزاء لمجمع رهبان دير القديس مقاريوس ببرية شيهيت، فى نياحة الأب الفاضل الراهب القمص باسيليوس المقارى، كما يلتمس عزاءً سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث فى مجمع الأبكار.

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