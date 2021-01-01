صور.. المتحدة أبهرت العالم باحتفالات المصريين فى رأس السنة

جدة - نرمين السيد - وأضاءت الشركة المتحدة، سماء القاهرة بالألعاب النارية احتفالا بالعام الميلادى الجديد، وقدمت أكبر عروض ألعاب نارية فى تاريخ مصر.
وتزينت سماء القاهرة بالألعاب النارية مع انطلاق دقات الثانية عشر من بعد منتصف الليل، لتعلن دخول عام ميلادى جديد 2021.
ومع دخول العام الجديد، تضرع الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل، لينهى وباء فيروس كورونا، وأن يحققوا فى العام الجديد ما يتمنوه.
وفى تصريحات سابقة، قال المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمى باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن هذا الاحتفال يعتبر أول عد تنازلى رسمى للعام الجديد يتم فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتوازى مع بقية مدن العالم، مثل باريس، ونيويورك، وسيدنى، ولندن ودبى وغيرهم، وهو طقس ستواظب عليه الشركة المتحدة سنويا، حيث تستخدمه الدول فى الترويج السياحى لها، كما أنه يعد رسالة للعالم كله تؤكد على استقرار وقوة الدولة المصرية من خلال مبدعيها.
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