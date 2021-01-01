فيديو.. مستشار وزير الصحة: تصنيع سينوفارم فى فاكسيرا بعد إنهاء الإجراءات

جدة - نرمين السيد - وأضافت القاضى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أن اللقاح الصينى "سينوفارم" سيتم تصنيعه فى فاكسيرا بعد الانتهاء من الإجراءات.
وأوضحت مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، أن مصر فى قلب الموجة الثانية ويجيب الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.
وأشارت إلى أن هناك انتشار كبير للمرض وهناك أسر كاملة أصيبت بالفيروس، ولكن شدة المرض لم تلاحظ، مؤكدة أن البروتوكول العلاجى الذى تسير عليه وزارة الصحة منذ شهر نوفمبر كما هو.
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