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وتابع قائلا، إن الدكتور الفقى أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه إلى أهمية تعريف المصريين بتاريخهم ومؤسساتهم الوطنية، وترسيخ قيم المواطنة والتعددية والتسامح، وهو ما تحرص عليه مكتبة الإسكندرية في إصداراتها وأنشطتها.
ويضم الكتاب العديد من الأبحاث وعشرات الصور الملونة والخرائط والوثائق والرسوم التخطيطية، وشارك في إعداده ثمانية باحثين تناولت أبحاثهم العديد من الجوانب المهمة تاريخيًا، ولغويًا، فنيًا ومعماريًا، وحضاريًا حول المقر البطريركي وتنقلاته، والأب البطريرك وتكريسه وألقابه وكرسيه، وتصويره في الفن، وعمارة المقر البطريركي. وقام بتحرير الكتاب الدكتور لؤي سعيد. وراجعه قداسة البابا وكتب مقدمة له.
وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني التهنئة بالعام الجديد 2021، وبقرب عيد الميلاد المجيد، لافتا إلى أن عين الله على الإنسان من أول العام إلى آخره، وأنه هو ضابط الكل.
وقال قداسة البابا تواضروس الثاني - في كلمة له بمناسبة حلول العام الجديد - إن العالم يمر الآن بأزمة ولكن نثق أننا جميعا في يد الله وثقتنا بلا حدود، مؤكدا أن كل ما يصنعه الله هو جيد، وأن أعمال الله كثيرة جدا ونقدم عليها الشكر في كل وقت.
وتابع قائلآ، نصلى من أجل أحبائنا الذين رحلوا عن العالم، وكذلك نصلى من أجل شفاء المصابين، والله يعطيهم الصحة الكاملة، مشددا على ضرورة اتباع الاجراءات الكاملة من أجل الحفاظ على الصحة، وانه لابد ان نثق في وعد الله "أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صدور طبعة جديدة من كتاب "المقر البابوي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر التاريخ" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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