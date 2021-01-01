البابا تواضروس يترأس صلوات تطييب رفات القديس "يحنس كاما" بدير السريان

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وأصدرت مكتبة الإسكندرية طبعة خاصة من كتاب "المقر البابوي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر التاريخ"، بسعر في متناول يد القارئ، بعد أن أصدرت منذ شهور طبعة فاخرة من الكتاب.
وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له - إن إدارة المكتبة أهدت عددًا من نسخ الطبعة الجديدة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، موضحا أن الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية أشار إلى أن صدور هذه الطبعة يأتي في إطار حرص المكتبة على إتاحة الكتاب للمصريين جميعًا مسلمين ومسيحيين للاطلاع على جزء أصيل من التاريخ المصري.
وتابع قائلا، إن الدكتور الفقى أكد ان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه إلى أهمية تعريف المصريين بتاريخهم ومؤسساتهم الوطنية، وترسيخ قيم المواطنة والتعددية والتسامح، وهو ما تحرص عليه مكتبة الإسكندرية في إصداراتها وأنشطتها.
ويضم الكتاب العديد من الأبحاث وعشرات الصور الملونة والخرائط والوثائق والرسوم التخطيطية، وشارك في إعداده ثمانية باحثين تناولت أبحاثهم العديد من الجوانب المهمة تاريخيًا، ولغويًا، فنيًا ومعماريًا، وحضاريًا حول المقر البطريركي وتنقلاته، والأب البطريرك وتكريسه وألقابه وكرسيه، وتصويره في الفن، وعمارة المقر البطريركي. وقام بتحرير الكتاب الدكتور لؤي سعيد. وراجعه قداسة البابا وكتب مقدمة له.
وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني التهنئة بالعام الجديد 2021، وبقرب عيد الميلاد المجيد، لافتا إلى أن عين الله على الإنسان من أول العام إلى آخره، وأنه هو ضابط الكل.
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