عمرو دياب وراغب علامة في فيديو ساخر من الألبوم الجديد

عمرو دياب، الفنان الذي تمسك بوجوده في مقدمة "التريند" خلال أواخر عام 2020 ليستمر محافظًا على تواجده في القمة حتى اللحظة الراهنة، وذلك من خلال ألبومه الجديد الذي طرحه مؤخرًا والذي يحمل اسم يا أنا يا لا، ليدخل به في منافسة شرسة مع الفنان تامر حسني.

راغب علامة يهنىء عمرو دياب

نشر الهضبة عمرو دياب مقطع فيديو قصير جمعه مع الفنان راغب علامة، عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر فيه راغب مداعبًا "عمرو"، قائلًا: "قابلت صديقي عمرو دياب وقولتله ياعمرو يا أنا يا لا" ليستجيب له الهضبة، قائلًا: "خلاص يا راغب يا انت يا لا" لتتعالى ضحكاتهم.

ووجه راغب علامة من خلال مقطع الفيديو، التهاني لعمرو دياب احتفالًا بالألبوم الجديد، فضلًا عن احتفالهم سويًا برأس السنة الجديدة 2021 في الامارات المتحدة.

البوم عمرو دياب الجديد

حجز البوم الهضبة مكانه على الساحة منذ إنطلاقه لتظل أغاني ألبوم يا أنا يا لا عالقة في اذان المستمعين وجمهوره من أنحاء العالم، ما ترتب عليه نجاح الألبوم وتحقيقه لعدد كبير من المشاهدات.

اختتم عمرو عام 2020 بأغنية شكرًا التي لاقت رواجًا واسعًا بين الجمهور، حيث دشن النشطاء خلال الساعات القليلة الماضية هاشتاج شكرًا عمرو دياب عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وعلى جانب آخر، يستعد الهضبة لإحياء حفله الغنائي يوم الجمعة الموافق 22 يناير، في استاد دبي في المنطقة الرياضية، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق.

الجدير بالذكر، أن الألبوم الجديد ضم عدد كبير من الأغاني المميزة والتي نالت إعجاب العديد من الأذواق المختلفة، ومنهم شكرًا، يا أنا يا لا، محسود، عايز أعمل زيك، طبل، يا دلعو، سهم، ومن العشم، بتهزر، فضلًا عن أغنية فاكرني يا حب.