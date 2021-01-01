لأصحاب البشرة الحساسة.. اعرفي الطريقة الصحيحة لإختيار مكياجك

اتفق العديد من خبراء التجميل، أن مستحضرات التجميل من أكثر الأشياء ضررًا بالبشرة الحساسة، حتى وإن تم اختيارها بدقة عالية، وذلك لإحتوائها على مواد من شأنها العمل على تهيج البشرة.

ولفت الخبراء، إلى أن الكحول من المواد التي تسبب ضررًا بالغًا للبشرة الحساسة، مؤكدين أنه يتم إدراجه في العديد من مستحضرات التجميل، وغيرها من منتجات العناية بالبشرة، والذي من شأنه إزالة الزيوت والرطوبة بشكل سريع.

يدخل الكحول في تحضير العديد من الكريمات والتونر وغيرها، ناصحين الفتيات بإلقاء نظرة مطولة لفحص مستحضرات البشرة لمعرفة إن كانت تحتوي على الكحول أم لا قبل إقتنائها واستخدامها بطريقة غير صحيحة.