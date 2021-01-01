لأصحاب البشرة الحساسة.. اعرفي الطريقة الصحيحة لإختيار مكياجك

البشرة الحساسة- ارشيفية
البشرة الحساسة من أصعب الأنواع التي يعاني أصحابها سواء في فصل الصيف أو فصل الشتاء، وذلك بسبب صعوبة التعامل معها، فتحاول العديد من الفتيات إقتناء مستحضرات التجميل باهضة الثمن إعتقادًا منهم بأنها الأفضل والمناسبة كي لا تضر ببشرتهم، إلا أنهم لن يجدوا النتيجة المتوقعة.
اتفق العديد من خبراء التجميل، أن مستحضرات التجميل من أكثر الأشياء ضررًا بالبشرة الحساسة، حتى وإن تم اختيارها بدقة عالية، وذلك لإحتوائها على مواد من شأنها العمل على تهيج البشرة.
ولفت الخبراء، إلى أن الكحول من المواد التي تسبب ضررًا بالغًا للبشرة الحساسة، مؤكدين أنه يتم إدراجه في العديد من مستحضرات التجميل، وغيرها من منتجات العناية بالبشرة، والذي من شأنه إزالة الزيوت والرطوبة بشكل سريع.
يدخل الكحول في تحضير العديد من الكريمات والتونر وغيرها، ناصحين الفتيات بإلقاء نظرة مطولة لفحص مستحضرات البشرة لمعرفة إن كانت تحتوي على الكحول أم لا قبل إقتنائها واستخدامها بطريقة غير صحيحة.
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