الإسكندرية تخلى سوقى الجمعة والحمام لحين وضع ضوابط وإجراءات احترازية

جدة - نرمين السيد - قرر محافظ الإسكندرية محمد الشريف، اليوم الجمعة، إخلاء كل من سوق الجمعة، وسوق الحمام بنطاق حى غرب المدينة، لحين وضع ضوابط وإجراءات احترازية محددة حفاظا على سلامة المواطنين.





كما كلف محافظ الاسكندرية الأجهزة المعنية، بالاستمرار فى أعمال تطهير الأسواق والشوارع والميادين عقب إغلاقها، ضمن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها المحافظة، لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وفى السياق، أخلى حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، اليوم، سوق الجمعة، وتحذير جميع القائمين على تلك الأسواق بالالتزام بالتعليمات الوقائية والاحترازية الصادرة والتى من شأنها الحد من التجمعات، حفاظا على سلامة المواطنين. وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وإرشادات الوقاية، وعدم التزاحم فى أماكن، المواقع والمؤسسات والمصالح الحكومية، وشركات الاتصالات، وجميع الأماكن التى يتواجد بها أى تجمعات.

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