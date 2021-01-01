فيديو.. والدة الطفل المصاب بكورونا: محدش يهمل فى الإجراءات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - قالت أمل ضوى محسب، والدة أول طفل مصاب بـ كورونا، إنها اكتشفت أعراض كورونا على ابنها من ارتفاع درجة الحرارة والتهاب رئوى شديد وقئ، لافتة إلى أن الطبيب حوّل ابنها فورا للمستشفى عقب الكشف عليه.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة: "اتحجز فى المستشفى لمدة 8 أيام، وبعدين تم الاشتباه فى إصابته بكورونا، ليتم عمل مسحة وتظهر إيجابى كورونا". وأوضحت أنها محجوزة مع ابنها فى مستشفى العديسات للعزل الآن، لافتة إلى أن صحة ابنها الآن جيدة، وأنها تلتزم بالإجراءات الاحترازية، مشيدة بالخدمة فى المستشفى، معلقًة: "ربنا يباركلهم". ونصحت الأمهات قائلة: "ربنا يحافظ على أطفالنا جميعا، خلوا بالكم من أطفالكم، ومحدش يهمل فى الإجراءات الاحترازية".

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