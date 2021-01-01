انت الان تتابع تفاصيل خبر فتح باب إضافة المواليد على بطاقات التموين 2021 غداً لـ4 فئات عبر موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تبدأ وزارة التموين غداً إضافة المواليد على بطاقات التموين، وذلك لبعض الفئات الأكثر احتياجاً، واستمراراً لتقديم مصر فايف العديد من الخدمات لمتابعيه وقراءه، ننشر لكم جميع التفاصيل اللازمة والخطوات المطلوبة لإضاف أشخاص إلى بطاقات التموين بشكل صحيح.

فتح باب إضافة المواليد على بطاقات التموين 2021 غداً لـ4 فئات

كما أن الفئات التي سيتم إضافتها إلى بطاقات التموين مطلع الأسبوع القادم مع بداية يناير وبداية عام جديد، هي ما يلي:

1- الأرامل.

2- المطلقات.

3- العمالة الغير منتظمة.

4- الخاضعين والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

كما أن إضافة المواليد على بطاقات التموين 2021، تتم من خلال

موقع بوابة مصر الرقمية.

موقع دعم مصر.

وننشر لمتابعينا خطوات إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين، والتي جاءت كالتالي:

1- الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، أو موقع دعم مصر

2- الضغط على أيكونة ضم أفراد أسرتي.

3- اختيار أيكونة ابدأ الخدمة.

4- كتابة المحافظ ورقم بطاقة التموين بعدما تظهر لك صفحة تقديم الطلبات.

5- ضع علامة أمام الموافقة على الشروط بعد ظهور البيانات الخاصة بمقدم الطلب، كالإسم وعدد الأفراد والمحافظة والمديرية التابع لها الشخص.

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6- عليك أن تختار الأشخاص المراد ضمهم، شريطة أن تكون القرابة من الدرجة الأولي.

7- متابعة الطلب لمعرفة نتيجته، من خلال الضغط على أيكون “معرفة نتيجة الطلب”.

وللمزيد من التفاصيل وشرح كيفية إضافة مولود فرد أو أكثر إلى بطاقة التموين عبر الفيديو التالي.