انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف على تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي بعد إصابته بفيروس كورونا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - الإعلامي وائل الإبراشي كان قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، وأشار إلي أنه يعاني من ظهور أعراض الفيروس، مضيفاً إلى أنه قد أخذ الأمر بجدية وتم عمل التحاليل اللازمة، كما ذكر أنه متواجد في المنزل ويسير على البروتوكول العلاجي وأن حالته مستقرة.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة علي التلفزيون المصري قال الإبراشي “عندي سخونية وكحة لكني لا أعاني من آلام قوية، فقط بعض الآلام المتوسطة”.

وقد أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الإبراشي أنه تم نقله إلى العناية المركزة بعد أن أصيب بفيروس كورونا، نظراً لتطور الأعراض وأنها بدأت تزداد عليه، مما اضطر الأطباء إلى نقله إلى أحد غرف العناية المركزة من أجل السيطرة على الوضع.

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وقد تم نشر بيان من قبل الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الإبراشي من أجل الوقوف على تطورات الحالة الصحية، مشيرة إلى تحسن حالته الصحية، وأنه خرج من غرفة العناية المركزة، ليتم نقله إلى أحد الغرف العادية، وذلك بعد استقرار حالته الصحية وزوال بعض الأعراض.

وعبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتبت فاطمة قنديل مديرة تحرير برنامج التاسعة “ربنا يشفيك يا وائل وترجع بألف سلامة بإذن الله”.

والجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن إصابة الإعلامية دينا عبد الكريم مقدمة برنامج التاسعة أيضاً بفيروس كورونا، وكذلك إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم.