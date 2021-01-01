المصريين الأحرار يهنئ السودان بعيد الاستقلال : آفاق جديدة للتنمية الشاملة

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الحزب فى بيانه، اليوم الجمعة، إن العلاقات المصرية السودانية ممتدة وراسخة، ولاسيما بأنه تربطهما علاقة إخاء، مع تزايد التعاون والشراكة خلال الآونة الأخيرة.
وأضاف خليل، أن السودان يحتفل بالعيد فى ظل أجواء إيجابية رغم عدم الوصول للاستقرار الكامل، ولكن رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، يفتح آفاقا جديدة لبناء السودان بأيدى أبنائه وإرادة شعبه.
ودعا رئيس الحزب إلى ضرورة التعاون معا وتلاحم الشعب والأحزاب السياسية بدولة السودان الشقيق، للاضطلاع بدورهم فى تحقيق وإرساء الاستقرار لفتح مجالات التنمية الشاملة والمستدامة.
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