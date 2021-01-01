جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ فى بيانه، إن جملة المخلفات، التى تم رفعها، اليوم الجمعة، وصلت لـ 1758 طنا بـ 13 مركز ومدينة، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.
ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بتفعيل دوريات لمشرفى النظافة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالى، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الإنارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور .. رفع 1758 طن مخلفات قمامة فى كفر الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.