صور .. رفع 1758 طن مخلفات قمامة فى كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ فى بيانه، إن جملة المخلفات، التى تم رفعها، اليوم الجمعة، وصلت لـ 1758 طنا بـ 13 مركز ومدينة، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بتفعيل دوريات لمشرفى النظافة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالى، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الإنارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة.