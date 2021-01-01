فيديو.. حمد الزناتى يحصد المركز الأول فى مسابقة أفضل مشروع تعليمى باليابان

جدة - نرمين السيد - وأضاف حمد، خلال مداخلة، عبر سكاى بى، مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أن فكرته لها براءة اختراع، وهى الآن يتم تسجيلها، ولذلك لن يستطيع أن يفصح عن تفاصيلها، موضحًا أنه يمكن تطبيق فكرته فى مصر. وداعبه الإعلامى أحمد فايق قائلا: "شكلك يابانى"، ليرد حمد قائلاً: "أنا صعيدى". وناشد الإعلامى أحمد فايق، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، بتطبيق فكرة "حمد" فى مصر.

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