الأهلي يبدأ نزيف النقاط في الدوري.. وعبدالمنصف يهدي التعادل لوادي دجلة

أوقف فريق وادى دجلة انتصارات الأهلي وتعادل معه سلبياً فى المباراة التى جمعتها مساء اليوم، الجمعة، باستاد الأهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

وقدم الأهلي عرضاً جيداً لكن دجلة، وتحديداً حارس مرماه محمد عبد المنصف، حالا دون ترجمة سيطرة الأهلي لفوز ليكتفي حامل اللقب بالتعادل السلبي بعدما سبق وحقق الفوز في أول ثلاث جولات أمام مصر المقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندري بثلاثة أهداف لهدف وثلاثية نظيفة ورباعية نظيفة على التوالي.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلي لـ10 نقاط ويبقى فى المركز الثانى خلف الجونة صاحب القمة بـ11 نقطة، وإن كان الفريق الساحلي قد خاض خمس مباريات فيما يتوقف رصيد دجلة عند 5 نقاط من 4 مباريات ويحتل المركز التاسع.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي وبدر بانون وعلي معلول وأيمن أشرف وأحمد رمضان بيكهام ؤليو ديانج وحمدي فتحي وحسين الشحات ووليد سليمان وصلاح محسن ومحمد شريف ،

ولعب الأهلي كمباراة الليلة دون عدد كبير من لاعبيه بسبب كورونا أو الإًصابة حيث غاب عن الفريق كلاً من ، محمود كهربا و طاهر محمد طاهر وجيرالدو ومروان محسن ومحمد مجدي قفشة ومحمد هاني وعمرو السولية وجونيور اجاي وناصر ماهر واكرم توفيق ورامي ربيعة.

فيما ضم تشكيل دجلة كلاً من: محمد عبد المنصف _يعقوبو – خالد رضا – محمود مرعي – إيهاب المباركي _أحمد مجدي – محمد رضا – عمرو صالح _أمير عادل – كالديرون - جورجينيو.

وبدأت المباراة بنشاط ملحوظ من جانب الأهلي الذي ضغط مُبكراً وحاول التسجيل عن طريق صلاح حسن أو شريف أو وليد سليمان وسدد الأخير كرة قوية فى أول خمس دقائق مرت بجوار القائم.

واصل الأهلي الضغط على الفريق الدجلاوي وتبادل محمد شريف كرة مع وليد سليمان وكاد الأخير ينفرد بمحمد عبد المنصف حارس دجلة لكن دفاع الفريق الدجلاوى أنقذ الموقف في الوقت المناسب.

في الدقيقة 17 تألق محمد الشناوي وأنقذ فرصة خطرة من كالديرون ونشط أداء دجلة بشكل واضح وتحرر ن طريقته الدفاعية ولعب أكثر من كرة خطرة لكن الشناوى تألق وأنقذ الموقف.

عاد وليد سليمان ليشكل خطورة أكثر من مرة على دفاع دجلة وسقط في أحدى الكرات على حدود منطقة الجزاء لكن أحمد الغندورحكم اللقاء رفض احتساب خطأ لصالح الأهلي.

الاهلي واصل سيطرته على اللقاء ولعب أكثر من كرة خطرة لكن دفاع دجلة تصدى لها وأهدر صلاح محسن أكثر من فرصة للتسجيل بعدما "طمع" بالكرة لكنه أهدر الفرص وسقط صلاح محسن للأصابة بعد تدخل قوي من أحمد مجدي وبعدها أنتهى الشوط بالتعادل السلبي

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط بكل قوة عن طريق القوة الهجومية الثلاثية المكونة من شريف وصلاح وسليمان ومعهم حسين الشحات الذي لعب بشكل فردي عنه جماعي خلال لقاء اليوم وأهتم بالمراوغة عن اللعب الجماعي.

وأرسل على معلول أكثر من كرة خطرة لشريف وصلاح وسدد قذيفة صاروخية تصدى لها عبد المنصف ببراعة ثم عاد الدولي التونسي لتمرير كرة بينية إلى صلاح محسن الذي سدد الكرة بشكل جيد لكن عبد المنصف عاد ليتألق.

وأشهر أحمد الغندور البطاقة الصفراء للمالي آليو ديانج لاعب الأهلي للخشونة وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة محاولات هجومية من الأهلي ودفع موسيماني المدير الفني للأهلي بأحمد ياسر ريان بدلاً من وليد سليمان وساهم نزول أحمد ريان في تدعيم القوة الهجومية لكن تألق عبد المنصف حال دون تسجيل أهداف للأحمر ، وفي أخر دقيقتين شارك محمد شكري اللاعب الصاعد في الأهلي بدلاً من صلاح محسن ، وحاول الأهلي التسجيل لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.