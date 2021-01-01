قائد دستور التعايش.. المركز الماروني يصدر كتابا عن البطريرك الياس الحويك

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وقال المطران جورج شيحان في نص كلمته التي نقلها "المركز الماروني اللبناني" إن البطريرك المكرم الياس الحويك، لعب دورا رئيسيا في تكريس العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين، رافضا سياسية المحتل العثماني في الهيمنة على شعوب المنطقة، وإذلالها كما حدث في مجاعة لبنان، حيث قاوم الحويك سياسات المحتل، وقام بتوزيع الخبز على الجوعى من المسيحيين والمسلمين".
وأضاف شيحان أن البطريرك الحويك لقبه مؤرخو وشعراء عصره بـ"الكوكب السيّار" بسبب رحلاته الكثيرة حول الأقطار العربية والأوروبية، فقال فيه الشاعر: رعت العيون بهاء مجدك في النوى.. إذ كنت في فلك العُلُى دوّارا. فرأتك بدرًا مثّلت آثاره في الخافقين الكوكب السيّارا.
وتابع شيحان: "إننا نتذكر بكل حب زيارته الشهيرة التي بارك فيها أرض مصر وشعبها عام 1905 حيث بدأها بزيارة بورسعيد، ثم الاسكندرية، التي خرجت بموارنتها، وبقية طوائفها المسيحية، ومسلميها، تستقبل البطريرك القديس في حفاوة بالغة، وكان على رأسهم مندوب الخديو عباس حلمي الثاني، ومحافظها مندوبا عن مصطفى باشا فهمي رئيس الوزراء. وكان مع الحويك في هذه الزيارة المطران بولس مسعد، والخوري عمانوئيل فارس (مطران القاهرة فيما بعد).
وأشار شيحان إلى أن العام الجديد سيشهد افتتاح بيت الحويك لحوار الحضارات، لنسير على نهج ما كرس له البطريرك الحويك من المحبة والتعايش بين المسيحيين والمسلمين، والعناية بالثقافة والمعرفة.".
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