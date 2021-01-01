قائد دستور التعايش.. المركز الماروني يصدر كتابا عن البطريرك الياس الحويك

احتفت إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، بذكرى البطريرك الماروني المكرم الياس الحويك، الذي يوافق تذكار ميلاده في 4 ديسمبر 1843، ووفاته في عشية عيد الميلاد من العام 1931، وكذلك بمناسبة مرور مئة عام على إنشاء دولة لبنان الكبير(1920)، والذي أسهم فيه البطريرك الحويّك بشكل مباشر وبدور سياسي فعّال، جاعلا من العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين دستورا لوطن، ومبدئا أخوي، كذلك فإن الحويّك هو من اسس النيابة البطريركية في مصر، والتي صارت فيما بعد أبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان.

وجاء الاحتفاء هذا العام باصدار كتاب تذكاري خاص بالتعاون مع مؤسسة "الأهرام" الممثلة في "مركز التنظيم وتكنولوجيا المعلومات"، بعنوان : "أرشيف البطريرك الياس الحويك في الصحف المصرية"، بتقديم المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة ابرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر. وضم الكتاب التذكاري، الصفحات والاخبار التي شملت حياة وأعمال البطريرك الحويّك في صحف: الأهرام، والمصور، والبلاغ، والمقطم، واللطائف المصورة.

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وقال المطران جورج شيحان في نص كلمته التي نقلها "المركز الماروني اللبناني" إن البطريرك المكرم الياس الحويك، لعب دورا رئيسيا في تكريس العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين، رافضا سياسية المحتل العثماني في الهيمنة على شعوب المنطقة، وإذلالها كما حدث في مجاعة لبنان، حيث قاوم الحويك سياسات المحتل، وقام بتوزيع الخبز على الجوعى من المسيحيين والمسلمين".

وأضاف شيحان أن البطريرك الحويك لقبه مؤرخو وشعراء عصره بـ"الكوكب السيّار" بسبب رحلاته الكثيرة حول الأقطار العربية والأوروبية، فقال فيه الشاعر: رعت العيون بهاء مجدك في النوى.. إذ كنت في فلك العُلُى دوّارا. فرأتك بدرًا مثّلت آثاره في الخافقين الكوكب السيّارا.

وتابع شيحان: "إننا نتذكر بكل حب زيارته الشهيرة التي بارك فيها أرض مصر وشعبها عام 1905 حيث بدأها بزيارة بورسعيد، ثم الاسكندرية، التي خرجت بموارنتها، وبقية طوائفها المسيحية، ومسلميها، تستقبل البطريرك القديس في حفاوة بالغة، وكان على رأسهم مندوب الخديو عباس حلمي الثاني، ومحافظها مندوبا عن مصطفى باشا فهمي رئيس الوزراء. وكان مع الحويك في هذه الزيارة المطران بولس مسعد، والخوري عمانوئيل فارس (مطران القاهرة فيما بعد).

وأشار شيحان إلى أن العام الجديد سيشهد افتتاح بيت الحويك لحوار الحضارات، لنسير على نهج ما كرس له البطريرك الحويك من المحبة والتعايش بين المسيحيين والمسلمين، والعناية بالثقافة والمعرفة.".