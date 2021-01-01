انت الان تتابع تفاصيل خبر شبورة كثيفة تصل إلى حد الضباب .. الأرصاد تنشر طقس ثاني أيام السنة الجديدة 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان حالة الطقس، توقعات طقس ثاني أيام السنة الجديدة 2021، غدًا السبت الموافق 2 يناير 2021، وذكرت الهيئة أن البلاد من المتوقع أن تشهد طقس معتدل إلى دافئ خلال ساعات النهار، بارد إلى شديد البرودة خلال ساعات الليل، وذكرت أيضًا أنه من المتوقع أن تشهد بعض المناطق، تكاثف الشبورة المائية لتصل في بعض المناطق الزراعية وعلى الطرق الصحراوية إلى حد الضباب، كما أوضح التقرير، وجود توقعات بسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق.

طقس ثاني أيام السنة الجديدة 2021

جاءت توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية لحالة الطقس غدًا على المدن والمحافظات المصرية كالتالي:

القاهرة والوجه البحري: من المتوقع أن يسود طقس معتدل خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل.

السواحل الشمالية الشرقية: من المتوقع أن يسود طقس معتدل خلال ساعات النهار، بارد خلال ساعات الليل والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية: من المتوقع أن يسود طقس معتدل خلال ساعات النهار، بارد خلال ساعات الليل والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: من المتوقع أن يسود طقس دافئ خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل والرياح معتدلة.

شمال الصعيد: من المتوقع أن يسود طقس دافئ خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد: من المتوقع أن يسود طقس دافئ خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل والرياح معتدلة.

أماكن سقوط الأمطار وتكون الشبورة الكثيفة

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في التقرير الذي نشرته، أن البلاد من المتوقع أن تشهد سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، بينما ستشهد مناطق “السواحل الشمالية الشرقية والغربية والوجه البحري والبحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب سيناء”، تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال ساعات الصباح الباكر الأولى، حتى تصل حد الضباب على بعض مناطق الطرق الصحراوية والمناطق الزراعية.

حالة البحرين

أما عن توقعات الأرصاد لحالة البحرين، فقد أكدت الهيئة أنه من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، مع وصول ارتفاع الموج بين المتر ونصف إلى المترين وهبوب الرياح السطحية شمالية شرقية، بينما ستكون حالة البحر الأحمر بين الخفيف والمعتدل، مع وصول ارتفاع الموج بين المتر ونصف إلى المترين وهبوب الرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على المدن والمحافظات المصرية كالتالي:

المدينة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى القاهرة 20 11 الإسكندرية 12 21 شبين الكوم 20 11 بلطيم 21 14 مطروح 19 08 دمياط 21 13 الإسماعيلية 21 11 رفح 20 11 طابا 22 13 المنيا 21 07

بيان الأرصاد