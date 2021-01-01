لميس جابر : مسجد أبى الحجاج الأقصرى تحفة معمارية لا توجد إلا فى مصر

جدة - نرمين السيد - وأضافت جابر، فى برنامجها "حواديت لميس جابر" الذى يُعرض على فضائية الحياة، اليوم الجمعة، أن المعبد ضم مقصورة اُستعملت أيام المسيحيين الأوائل كـ "كنيسة"، مرسوم عليها العشاء الأخير للسيد المسيح.

وأشارت إلى أن أبوالحجاج الأقصرى هو السيد يوسف ابن عبدالرحيم ابن يوسف ابن عيسى الزاهد، الذى ينتهى نسبه إلى الإمام الحسين، ويكنى بأبى الحجاج، وبعد مجيئه إلى مصر أُضيف لاسمه كلمة الأقصرى.

وتابعت: "ولد أبى الحجاج ببغداد 550 هجريا فى عهد الخليفة العباسى، وكانت أسرته ميسورة الحال، كما أن والده شغل منصبا كبيرا فى عهد الدولة العباسية"، وذكرت أن والده توفى وهو فى سن صغيرة ولم يترك له شيئا فاحترف صناعة الغزل والحياكة.