لجان تفتيش سرية لمتابعة تطبيق المنشآت الفندقية والسياحية لإجراءات كورونا

جدة - نرمين السيد - واصل قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة والآثار، إيفاد لجان سرية؛ للمرور والتفتيش على هذه المنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف منها، وخاصة مع أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية؛ وذلك نظراً لخطورة إقامة الاحتفالات والتجمعات وأثرها فى ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.





وذكرت وزارة السياحة والآثار- فى بيان، اليوم الجمعة، أن ذلك يأتى فى ضوء قرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن عدم إقامة أى حفلات أو فعاليات خلال رأس السنة الميلادية، وفى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على المتابعة والتأكد بصفة مستمرة من التزام المنشآت الفندقية والسياحية بتطبيق القرارات وضوابط السلامة الصحية.

من جهته، أوضح مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية عبد الفتاح العاصى أنه تم إيفاد لجان للمرور على معظم المناطق الرئيسية بمحافظة القاهرة الكبرى، حيث تم المرور على 40 فندقاً و86 مطعماً سياحياً، لافتاً إلى أن هذه اللجان وجدت أن من بينهم 39 فندقاً و11 مطعماً سياحياً كانت ملتزمة بضوابط التشغيل، فى حين أن هناك 70 مطعماً لم تستقبل أى رواد بها.

وأضاف العاصى أنه تم ضبط 5 مطاعم مخالفة قامت بتقديم الشيشة ووُجد بها تكدس تشغيل وفقرات موسيقية دون ترخيص، بالإضافة إلى منشأة فندقية واحدة بها تكدس بأحد مطاعمها، مؤكداً أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هؤلاء المخالفين.

وأشار إلى استمرارية عمل هذه اللجان السرية، إلى جانب استمرار متابعة مواقع التواصل الاجتماعى لأية منشأة تعلن عن وجود حفلات أو فعاليات أو أى طريقة تشغيل تخالف قرارات مجلس الوزراء الحالية أو وزارة السياحة والآثار.

وقال إن الوزارة كانت قد أصدرت توجيهات وتعليمات مشددة لكافة المنشآت بعدم إقامة أية حفلات أو فعاليات تؤدى إلى وجود زحام وتكدس داخل المنشآت، وتم إخطار الغرف المعنية بالتنبيه على أعضائها بذلك، وتم استدعاء مديرى المنشآت التى كانت ترغب فى إقامة حفلات وتم التنبيه عليهم بعدم إقامة الحفلات وما يترتب على ذلك من آثار.

وتلقى قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية على مدار الفترة الماضية مئات الاستفسارات والتساؤلات، والتى تم الرد عليها، مما ساهم بحد كبير فى إقناع مسؤولى ومديرى المنشآت بالإحجام عن فكرة تنظيم حفلات أو تجمعات أو خلافه.