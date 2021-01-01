معهد الفلك: الأرض تصل غدا لأقرب نقطة لها للشمس فى 2021

جدة - نرمين السيد - وأوضح المعهد، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك": "تنخفض درجة حرارة سطح الأرض فى يناير فصل الشتاء، على الرغم من كونها فى أقرب مسافة من الشمس حوالى 91.4 مليون ميل، ويرجع ذلك إلى أن أشعة الشمس تكون مائلة فتخترق جزء كبيرا من الغلاف الجوى مما يفقدها جزء كبير من حرارتها".

وتابع: "بالرغم من كون الأرض بعيده فى يوليو فصل الصيف عن الشمس حوالى 94.4 مليون ميل، ولكنها تكون عمودية وتخترق جزء أقصر من الغلاف الجوى وتحتفظ بحرارتها، فالعلاقة ليست بقرب الأرض أو بعدها من الشمس، ولكن تعتمد بشكل أكبر على ميل محور دوران الأرض".