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جدة - نرمين السيد - وأوضح المعهد، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك": "تنخفض درجة حرارة سطح الأرض فى يناير فصل الشتاء، على الرغم من كونها فى أقرب مسافة من الشمس حوالى 91.4 مليون ميل، ويرجع ذلك إلى أن أشعة الشمس تكون مائلة فتخترق جزء كبيرا من الغلاف الجوى مما يفقدها جزء كبير من حرارتها".
وتابع: "بالرغم من كون الأرض بعيده فى يوليو فصل الصيف عن الشمس حوالى 94.4 مليون ميل، ولكنها تكون عمودية وتخترق جزء أقصر من الغلاف الجوى وتحتفظ بحرارتها، فالعلاقة ليست بقرب الأرض أو بعدها من الشمس، ولكن تعتمد بشكل أكبر على ميل محور دوران الأرض".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معهد الفلك: الأرض تصل غدا لأقرب نقطة لها للشمس فى 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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