إصابة عمرو موسى بفيروس كورونا

أعلن الكاتب الصحفي محمد صلاح، إن السفير عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، أصيب بفيروس كورونا المستجد. ونشر الكاتب محمد صلاح عبر حسابه على فيسبوك" قائلا: "لم يعد يمر يوم دون أن يحل فيروس كورونا ضيفا ثقيلا على واحد من الأصدقاء أو الأحباب، اليوم أصيب الصديق والوزير والأمين العام الأسبق للجامعة العربية السيد عمرو موسى بعد أيام قليلة من لقاء جمعني به ومعنا أصدقاء آخرين، كل التمنيات والدعاء بالشفاء والسلامة للدبلوماسي المخضرم الذي خاض معارك سياسية ويخوض الآن نضالا صحيا ضد الفيروس اللعين".

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