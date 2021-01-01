جريدة ألمانية تختار أنشطة ألماني من أصول مصرية ضمن الأفضل في 2020

اختارت جريدة "نويه فيسفاليشة" المحلية، المنتشره في إقليم "نورد راين" الأكبر في ألمانيا، ذو الأصول المصرية، عضو الأمانة العامة للاندماج بالحزب الاشتراكي الألماني، حسين خضر، الأنشطة التي قام بها، ضمن الأفضل في عام 2020.
وقال "خضر"، تعليقا على ذلك: "إحساس جميل جدا لما جيرانك يصحوك ويدوك الجريدة ويقولولك شكرا وأنت مش فاهم ليه. فتستغرب وتسألهم مبروك ليه يقولولك مبروك لأنه تم اختيار نشاطك من أهم أنشطة وذكريات عام 2020".
وأوضح "خضر: أنها السنة الأصعب على الجميع، ولكن كان يقترب المجتمع الكبير من بعضه البعض بهدف إيقاف تفشي وباء كورونا، حيث عملنا على إعداد وإنشاء وتنظيم مساعدات كورونا بمدينة "هيدنهاوزن" الألمانية للأشخاص الذين لا يمكن شراؤهم احتياجاتهم بأنفسهم ، أو الذين يعتبرون من المجموعة المعرضة للخطر أو يخضعون للحجر الصحي.
وأردف: "في نهاية شهر مارس، بدأنا كمنظمين ليس فقط مساعدة التسوق، ولكن أيضًا خدمة الاتصال ورعاية الحيوانات وتقديم الدعم النفسي، ونظمنا شبكة تضم أكثر من 100 مساعد في العمل التطوعي، وعبرنا جميعا العام الصعب من خلال التعاون بأقل خسائر في الأرواح".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جريدة ألمانية تختار أنشطة ألماني من أصول مصرية ضمن الأفضل في 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.