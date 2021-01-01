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جريدة ألمانية تختار أنشطة ألماني من أصول مصرية ضمن الأفضل في 2020

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اختارت جريدة "نويه فيسفاليشة" المحلية، المنتشره في إقليم "نورد راين" الأكبر في ألمانيا، ذو الأصول المصرية، عضو الأمانة العامة للاندماج بالحزب الاشتراكي الألماني، حسين خضر، الأنشطة التي قام بها، ضمن الأفضل في عام 2020.

وقال "خضر"، تعليقا على ذلك: "إحساس جميل جدا لما جيرانك يصحوك ويدوك الجريدة ويقولولك شكرا وأنت مش فاهم ليه. فتستغرب وتسألهم مبروك ليه يقولولك مبروك لأنه تم اختيار نشاطك من أهم أنشطة وذكريات عام 2020".

وأوضح "خضر: أنها السنة الأصعب على الجميع، ولكن كان يقترب المجتمع الكبير من بعضه البعض بهدف إيقاف تفشي وباء كورونا، حيث عملنا على إعداد وإنشاء وتنظيم مساعدات كورونا بمدينة "هيدنهاوزن" الألمانية للأشخاص الذين لا يمكن شراؤهم احتياجاتهم بأنفسهم ، أو الذين يعتبرون من المجموعة المعرضة للخطر أو يخضعون للحجر الصحي. 

وأردف: "في نهاية شهر مارس، بدأنا كمنظمين ليس فقط مساعدة التسوق، ولكن أيضًا خدمة الاتصال ورعاية الحيوانات وتقديم الدعم النفسي، ونظمنا شبكة تضم أكثر من 100 مساعد في العمل التطوعي، وعبرنا جميعا العام الصعب من خلال التعاون بأقل خسائر في الأرواح".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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