البدء في صرف معاش يناير 2021 والعلاوات الخمسة خلال ساعات وتشديدات حكومية على الإجراءات الإحترازية

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي برئاسة اللواء جمال عوض عن البدء في صرف معاش يناير 2021 خلال الساعات المقبلة، وسط تشديدات من وزارة التضامن الإجتماعي على اتباع كافة الإجراءات الإحترازية والإلتزام بها، وذلك في ظل ازدياد أعداد مصابي ووفيات كورونا خلال الأيام الماضية.

البدء في صرف معاش يناير 2021 والعلاوات الخمسة خلال ساعات

ومع ارتفاع أعداد مصابي فيروس كورونا اتخذت الحكومة مؤخراً العديد من القرارات الهامة، والتي كان أبرزها تأجيل كافة الإمتحانات لجميع المراحل الدراسية ابتدائي وإعدادي وثانوي والجامعات لما بعد إجازة نصف العام، مع استكمال دراسة المنهج عن طريق التعليم عن بُعد، كما حظرت الحكومة إقامة أي أفراح في الأماكن المفتوحة أو المغلقة وكذلك منعت العزاءات، وشددت على الإلتزام بالكمامة والإجراات الوقائية.

وأعلن اللواء جمال عوض أنه بدايةص من يوم الأحد المقبل سوف يتم صرف معاش يناير 2021، وذلك على 3 مراحل على غرار ما يتم العمل به منذ أزمة فيروس كورونا، كما سيتم تشكيل لجان بجميع المحافظات لمتابعة عملية صرف معاشات يناير 2021، كما سيتم صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمسة مع معاشات يناير الجاري.

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وفي سياق متصل فقد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية على قيام الوزارة بتحديد مواعيد صرف مرتبات يناير 2021 وكذلك مرتبات فبراير ومارس، وحيث سيتم صرف مرتبات يناير يوم 24 وفبراير ومارس يوم 23 من كل شهر.