نقل مطران بورسعيد إلى العناية المركزة إثر إصابته بكورونا

جدة - نرمين السيد - وكان الأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر، أصيب هو الآخر بفيروس كورونا، وتم نقله إلى مستشفى الجونة بالغردقة.

وأشارت بعض المصادر، إلى إصابة الأنبا ساويرس، أسقف ورئيس دير ماربقطر بالخطاطبة بفيروس كورونا.