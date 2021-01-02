لميس جابر تكشف عن المكان الذى دُفن فيه عمرو بن العاص

جدة - نرمين السيد - قالت الإعلامية لميس جابر، إن المكان الذى دُفن فيه الصحابى الجليل عمرو بن العاص رضى الله عنه، يقع بالقرافة الصغرى داخل ضريح عقبة بن عامر بن عبس بن مالك الجهنى هذا الصحابى.





وأضافت جابر، فى برنامجها "حواديت لميس جابر" الذى يُعرض على فضائية الحياة، اليوم الجمعة، أن عقبة بن عامر بن عيسى بن عامر الجهنى، كان متعدد الكنيات فلقب "بأبى حماد وقيل له أبو عمرو، وأبوسعاد، وأبوالأسود وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد هجرته إلى المدينة المنورة".

وأشارت إلى أن عقبة شهد فتح مصر والشام وكان قارئًا وعالمًا بالفرائض والفقه، وصحيح اللسان وشاعرًا وكاتبًا وهو آخر من جمع القرآن، ثم تولى حكم مصر بأمر معاوية بن أبى سفيان بعد وفاة عمرو بن العاص وكانت مدة ولايته بمصر 3 سنوات.

وذكرت أن عقبة كان من الثمانين صحابيا الذين وقفوا على قبلة جامع عمرو بن العاص، وعندما تولى إمارة مصر كتب إلى معاوية يسأله أرضًا يبنى فيها منازل ومساكن، فأمر له معاوية بألف ذراع فى محافظة الجيزة بمنطقة الدقى، وعرفت باسم "منية عقبة" ثم حرفت إلى "ميت عقبة".

وفى 8 شعبان 58 هجريا، تُوفى عقبة فى اليوم الذى تُوفيت فيه السيدة عائشة رضى الله عنهما، ودُفن بالمقابر الكبرى بالقرب من مسجد الإمام الشافعى، وظل قبره محل عناية ملوك مصر حتى جاء صلاح الدين الأيوبى وهدم المبنى المقام على قبره وأنشأ مكانه قبة كبيرة.

وذكرت لميس جابر، أنه فى أحد أركان هذا الضريح يوجد قبر صغير مطلى باللون الأخضر، قيل إنه قبر عمرو بن العاص، مشيرة إلى أن عندما حضرت الوفاة عمرو بن العاص أمر أبنائه بـ "سن التراب عليه سنا" وأوصاهم بعدم وضع خشبة أو حجر داخل قبره.