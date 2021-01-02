صور: أول أيام 2021.. تشييع 3 جثامين فى قرية واحدة بالشرقية بينها أب وابنته

جدة - نرمين السيد - فى واحدة من أسوأ كوابيس أهالى قرية "النخاس" التابعة لمركز الزقازيق بالشرقية، شيعت القرية ثلاث جنازات دفعة واحدة فى أول أيام العام الجديد، لكن الموجع فى الأمر صلة القرابة التى تربط بين الأولى والثانية، إذ توفيت ربة منزل وبعدها بساعات لحق بها والدها حزنًا عليها، قبل أن تلحق بهم جدة ناهزت الثمانين من عمرها.





البداية كانت فى تمام السابعة صباح اليوم الأول من العام الجديد 2021، إذ فوجئ الجميع باستغاثات وصراخ أحد أهالى القرية المعروف للجميع، العم "صبرى الحديدى"، والذى ناهزت سنواته 64 عامًا، حجز معها مكانه فى صفوف أرباب المعاشات، لكن صراخه علا يستغيث ويعلن حزنه على رحيل ابنته "رباب" بنت الـ33 عامًا، والتى فارقت الحياة إثر غيبوبة مفاجأة بسبب معاناتها من داء السكرى.

عم الحزن أرجاء القرية وبدأت عبارات المواساة والعزاء تصم آذان الأب، فيما جرى تغسيل وتكفين الابنة استعدادًا لتشييع جنازتها، والتى تقرر أن يؤدى عليها صلاة الجنازة بالمسجد الكبير فى القرية، لكن بينما اصطف المصلين عقب دقائق من رفع آذان صلاة الجمعة، سقط الأب وقد فارق الحياة ليلحق بابنته.

يتذكر خالد العطار، أحد أهالى القرية، ما جرى بأسى شديد، قبل أن يضيف فى تصريحات لـ"دوت الخليج"، أن الأب كان يعانى من الضغط والسكر، لكن حزن ابنته ربما عجل بوفاته بعدما داهمته نوبة حزن لم يتحملها، منوهًا بأن الابنة كانت تعانى هى الأخرى من نفس المرض.

أعاد عدد من الأهالى الأب جثةً هادمة إلى منزله استعدادًا لتشييع جنازته عصرًا، لكن بينما انتهت الإجراءات اللازمة لذلك فوجئ الجميع بامرأة ناهزت الـ80 عامًا، كانت بمثابة الجدة للإبنة، توفيت هى الأخرى على بُعد أمتار من المقابر التى من المفترض أن تحتضن جثمان الأب، ليعم السواد القرية حزنًا على رحيل ثلاثة أشخاص دفعةً واحدة، يشهد الجميع لهم بحسن السمعة والطيبة.

وحرص المئات من أهالى القرية على الاصطفاف فى سرادق شعبى لتقديم واجب العزاء فى المتوفيين، وسط دعوات بأن تتسع لهم جنات السماوات، كما كانوا ضيوفًا لم يشكو منهم أحد على الأرض.