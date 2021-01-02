إصابة عمرو موسى بفيروس كورونا

أعلن الكاتب الصحفي محمد صلاح أن السفير عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، وزير الخارجية الأسبق، أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وقال الكاتب الصحفي محمد صلاح عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" مساء اليوم :"لم يعد يمر يوما دون أن يحل فيروس كورونا ضيفا ثقيلا على واحد من الأصدقاء أو الأحباب، اليوم أصاب الصديق والوزير والأمين العام الأسبق للجامعة العربية السيد عمرو موسى بعد أيام قليلة من لقاء جمعني به ومعنا أصدقاء آخرين".
وأضاف الصحفي محمد صلاح :"كل التمنيات والدعاء بالشفاء والسلامة للدبلوماسي المخضرم الذي خاض معركة سياسية ويخوض الآن نضالا صحيا ضد الفيروس اللعين".
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