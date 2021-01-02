أول تعليق من عمرو موسى عقب إصابته بـ كورونا

أكد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إصابته بفيروس كورونا.

وكشف موسى لـ "دوت الخليج" أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد، وانه يقوم بتلقى العلاج اللازم لذلك الفيروس داخل المنزل.

وأضاف موسى أن يقضى الآن فترة من الحجر الصحى داخل منزله، وفقا للبروتوكول المتبع لتلقى العلاج من ذلك الفيروس اللعين الذي يضرب العالم.

وكان أعلن الكاتب الصحفي محمد صلاح، إن السفير عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، أصيب بفيروس كورونا المستجد.

ونشر الكاتب محمد صلاح عبر حسابه على فيسبوك" قائلا: "لم يعد يمر يوم دون أن يحل فيروس كورونا ضيفا ثقيلا على واحد من الأصدقاء أو الأحباب، اليوم أصيب الصديق والوزير والأمين العام الأسبق للجامعة العربية السيد عمرو موسى بعد أيام قليلة من لقاء جمعني به ومعنا أصدقاء آخرين، كل التمنيات والدعاء بالشفاء والسلامة للدبلوماسي المخضرم الذي خاض معارك سياسية ويخوض الآن نضالا صحيا ضد الفيروس اللعين".