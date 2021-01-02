أعلن المكتب الإعلامي للأمين العام الأسبق للجامعة العربية عمرو موسى، مساء اليوم، عن ثبوت تشخيصه بمرض كوڤيد ١٩ بعد ظهور إيجابية المسحة التي قام بإجرائها أمس.
وقال بيان صادر عن المكتب اليوم أن حالة موسى تخضع للعزل المنزلي وهي حتى الآن مستقرة؛ وأنه يتلقى العلاج تحت إشراف ومتابعة عدد من الأطباء والأساتذة.
واختتم موسى البيان بالتوجه بالشكر لكل أصدقائه ولكل من بادر بالاتصال والرسائل والتعليق وإبداء الاهتمام، طالبًا منهم الدعاء له أن يتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حالته مستقرة فى العزل المنزلى.. عمرو موسي يشكر أصدقائه ويطلب الدعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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