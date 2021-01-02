لهذا السبب.. الصين تواجه الإدمان بحملة محمد صلاح| فيديو

قال عمر عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة الإدمان، إنهم يبذلون قصارى جهدهم لمكافحة الإدمان في مصر والقضاء عليه، مشيرا إلى أن الصندوق قام بأكثر من حملة لمكافحة الإدمان وتوعية المدمنين وكان أبرزها حملة محمد صلاح.

وأضاف عثمان خلال حواره مع دوت الخليج، أن حملة اللاعب محمد صلاح كانت واسعة النطاق وكان لها صدى دولي بالغ جدا، وتم ترجمتها إلي 5 لغة، كما اعتبرتها وزارة الأمن العام في الصين من الحملات الملهمة على حد تعبيرها في مجال الوقاية من الإدمان وترجمتها باللغة الصينية.

وأشار إلى أنهم استقبلوا قنوات عالمية منها الـ bbs و العديد من المحطات الإخبارية الدولية التي كانت تغطي نجاح هذه الحملة وخصوصا أن هذه الحملة قامت بتزويد الإتصال علي الخط الساخن 4 أضعاف.

ووجه عثمان رسالة للمدخنين قال فيها: لا يوجد أفضل من هذه الفترة الحالية للإقلاع عن التدخين، لأن العلاقة الوثيقة بين التدخين وجائحة كورونا علاقة في غاية الخطورة، وذلك لأن التدخين يضعف الجهاز التنفسي بشكل كبير وهذه هي المشكلة الأساسية مع جائحة كورونا، فالمدخن هو أكثر عرضة بتداعيات هذا الفيروس، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية

وأشار قائلا: ما نحتاجه هو قرار فقط، ونقوم بالاتصال على 16023 في أي وقت علي مدار 24 ساعة، ويكون هذا القرار نابع المتعاطي بشكل كبير، وذلك لأن ما يقرب من 50 % من العملية العلاجية تعتمد علي القرار والحافز الموجود عند مريض الإدمان.

كما وجه رسالة للأسر وأولياء الأمور قال فيها: لابد أن تأخذوا حذركم وأيضا لابد أن تعرفوا جيدا الوقاية، وأيضا من المهم أن نقترب جدا من أطفالنا، والتواصل مهم، وذلك لأننا لدينا 58% من مرضى الإدمان الذين يأتون إلينا يعيشون مع الأب والأم، وهذا يؤكد أن الأعذار التي نسمعها كثيرا مثل: الأب والأم منفصلين، أو الأب على سفر، هذه الأعذار ليس لها علاقة مباشرة بموضوع المخدرات لدى العديد من الحالات، وهذا يؤكد أن التواصل يكاد أن يكون تواصل جسدي أكثر ما هو تواصل احتواء وتربية ومعرفة بحالات الإدمان والتعاطي لدى الأبناء والتغيرات التي تحدث على المستوى السلوكي أو المستوى الصحي لدى هؤلاء الأبناء.